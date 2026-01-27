Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о решении «Спартака» забрать Владислава Сауся из «Балтики».

Сумма трансфера – около 350 млн рублей.

С новичком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Я в шоке. Наш большой друг Саня Дорский очень красиво сформулировал – это «стихийный трансфер».

Для чего Саусь «Спартаку»? Помнишь, когда Герман Ткаченко нашел сумасшедшее определение для подобной работы клуба – «чайка-менеджмент»?

Когда ты видишь что-то такое сверкнувшее и хватаешь это, нужно оно тебе или нет. Это точно не самая проблемная позиция для «Спартака», и для чего им сейчас нужен Саусь этой зимой», – сказал Генич.