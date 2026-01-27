Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»

Сегодня, 22:10
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о решении «Спартака» забрать Владислава Сауся из «Балтики».

  • Сумма трансфера – около 350 млн рублей.
  • С новичком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Я в шоке. Наш большой друг Саня Дорский очень красиво сформулировал – это «стихийный трансфер».

Для чего Саусь «Спартаку»? Помнишь, когда Герман Ткаченко нашел сумасшедшее определение для подобной работы клуба – «чайка-менеджмент»?

Когда ты видишь что-то такое сверкнувшее и хватаешь это, нужно оно тебе или нет. Это точно не самая проблемная позиция для «Спартака», и для чего им сейчас нужен Саусь этой зимой», – сказал Генич.

Еще по теме:
Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся 3
Три игрока присоединились к «Спартаку» на сборе в Дубае 3
Черданцев охарактеризовал трансфер Сауся в «Спартак» 10
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Генич Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1769543370
Ты кто такой, в шоке оно
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769543619
Стыдно за антинародный позор России. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1769543957
Всем пох в шоке ты или в жопе)
Ответить
FCSpartakM
1769546561
А какая самая проблемная? Что за бред. Вопрос лишь в том, что на эту позицию надо было не Сауся брать
Ответить
TOMSON
1769546657
Потому что если Саусь продолжит так играть им заинтересуется еще кто-то , например, Зенит тк паспорт. А попробуй выиграй борьбу у Зенита! Это минимум выйдет дороже. Вот на опережение они и работают. Не здорово конечно, но что поделать.
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
16
Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»
23:23
1
«Актобе» рассматривает еще одного защитника из РПЛ
23:11
Макаров попрощался с «Динамо»
22:58
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
22:38
3
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
22:22
1
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
22:10
7
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
22:00
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
21:35
1
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
20:55
3
Все новости
Все новости
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
22:22
1
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
22:10
7
Смолов: «Если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?»
21:52
1
Канчельскис высказался о смерти Игнатьева
21:44
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
21:35
1
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
20:55
3
Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся
20:44
6
Стало известно, где похоронят Бориса Игнатьева
20:33
Селюк согласился с Романцевым: «Российские игроки «Зенита» никому в Европе не нужны»
20:08
2
У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности
19:57
9
Радимов одним словом описал решение «Зенита» продлить контракт с Педро
19:45
5
ФотоМакаров ушел из «Динамо» и подписал контракт с новым клубом
19:30
4
Агент Самошникова объяснил, почему защитник покинул сбор «Спартака»
19:00
1
Мостовой дал согласие на съемки фильма про него
18:43
6
Губерниев прокомментировал смерть Игнатьева
18:35
Три игрока присоединились к «Спартаку» на сборе в Дубае
18:27
3
Ловчев – о смерти Игнатьева: «Я с утра в себя прийти не могу»
17:53
1
Романцев: «В «Спартаке» только 3-4 футболиста показывают чемпионскую игру»
17:41
1
«Элемент стадного чувства»: Смолов – о комментариях после незабитого пенальти с Хорватией
17:31
8
«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву
17:17
4
Семин – об умершем Игнатьеве: «Его рекорд побить будет невозможно»
17:05
1
Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры
16:54
3
Мостовой – об умершем Игнатьеве: «Не могу сказать, что он дал многое российскому футболу»
16:29
11
Черданцев охарактеризовал трансфер Сауся в «Спартак»
16:16
10
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
16:04
Черчесов рассказал об уникальном качестве умершего Игнатьева: «Это не просто тренер»
15:56
Пруцев назвал лучшего футболиста РПЛ: «Способен заиграть в «Барселоне» или «Реале»
15:48
7
Генич видел Игнатьева за полгода до смерти: «Его действительно было трудно узнать»
15:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 