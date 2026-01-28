Бубнов проанализировал игру новичка «Спартака» Сауся: «Это не защитник»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал сильные стороны Владислава Сауся, подчеркнув, что новичок «Спартака» не является защитником.

Сумма трансфера – около 350 млн рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Я по Саусю очень внимательно смотрел игры, расшифровывал их. У него оценки невысокие были, но там невысокие оценки у всей команды. Это их уровень, здесь ничего удивительного нет.

Во всяком случае, он не проваливал игры. А что его отличает? Его отличает очень высокая скорость, атлетизм, и он дриблингом владеет.

Он в атаку здорово подключается с такой скоростью. Он всех крайних защитников «Спартака» в этом превосходит. А в обороне – надо будет смотреть. Тем более «Спартак» совершенно в другой футбол играет, он более агрессивный, атакующий.

Но, знаешь, Талалаев при этом сказал, что к нему как к защитнику есть вопросы. Однако он не играл защитника в «Балтике». То, что я видел, – это не защитник. На самом деле он латераля играл», – сказал Бубнов.