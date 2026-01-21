Введите ваш ник на сайте
Газизову грозит тюрьма

21 января, 23:49
6

Генеральному директору «Динамо Мх» Шамилю Газизову грозит тюрьма.

Такую информацию дал бывший спартаковец Александр Бубнов.

«Газизов там [в махачкалинском «Динамо»] не решает ничего. Там Гаджи Гаджиев решает. Ему просто уже тяжело, возраст такой. А когда Газизов начинает говорить о футболе, становится смешно. У него там долгов полно, его посадить могут.

То, что он творил в «Спартаке», мы знаем. И в «Уфе», что он творил, мы знаем. Несмотря на то что «Уфа» там более-менее держалась, но в конечном итоге она же вылетела», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • При Газизове «Уфа» в 2014 году вышла в РПЛ.
  • При нем же клуб покинул высший дивизион в 2022 году.
  • В 2020 году Газизов работал в «Спартаке».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Бубнов Александр Газизов Шамиль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1769040157
Удивили то как.
Ответить
boris63
1769046100
Бубнов как ребёнок, что в голове то и на языке.
Ответить
subbotaspartak
1769051911
Их сажать надо в чернозём. По уши. Может взойдёт чего...
Ответить
АК 68
1769063201
Не защищаю Газизова, но завтра он напишет, "Саша Бубнову ты дурак". И бомбардир выйдет с заголовками "Бубнову грозит дурдом".
Ответить
bulls27
1769066883
Давно пора !
Ответить
  • Читайте нас: 