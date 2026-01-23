Бубнов спрогнозировал будущее Семака в «Зените»: «100%»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал условие для увольнения Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».
«Смотри, уже Орлов озвучил… Может, через него вбросили информацию, чтобы было всe понятно.
Если Семак сейчас чемпионом не становится, то всe, его убирают. 100%. Как он там сказал… «Ему не простят». А что такое «не простят»? Это значит, что уберут.
И там могут по голове прилично дать. И болельщики тоже», – сказал Бубнов.
- Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- Под его руководством команда стала чемпионом России в 6 из 7 сезонов.
- Контракт тренера действует до лета 2030-го.
Источник: «Коммент.Шоу»