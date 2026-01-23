Бубнов спрогнозировал будущее Семака в «Зените»: «100%»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал условие для увольнения Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

«Смотри, уже Орлов озвучил… Может, через него вбросили информацию, чтобы было всe понятно.

Если Семак сейчас чемпионом не становится, то всe, его убирают. 100%. Как он там сказал… «Ему не простят». А что такое «не простят»? Это значит, что уберут.

И там могут по голове прилично дать. И болельщики тоже», – сказал Бубнов.