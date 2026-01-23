Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился эмоциями после товарищеского матча со сборной Китая.

Команды сыграли вничью 2:2 на сборе в Дубае.

Этот матч стал дебютным для испанца. Его назначили 5 января.

«Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день.

Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворен. Ребята выполняли то, о чем мы говорили до игры. Создали много шансов.

Не обошлось без ошибок, но процесс идет, и в следующих матчах мы точно будем лучше», – сказал Карседо.