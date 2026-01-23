Пономарев припугнул Вендела службой в армии

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о наказании для Вендела, приехавшего на сбор «Зенита» с недельным опозданием.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Раньше все это было попроще. Особенно у нас в ЦСКА. Если кто-то из игроков проштрафился, как Вендел, что в футболе, что в хоккее, то его сразу отправляли на месяц служить в войсковую часть.

И они потом оттуда писали слезливые письма со словами: «Заберите меня отсюда, ради бога. Такое никогда в жизни не повторится», – рассказал Пономарев.