Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT

Экс-тренер «Сочи» Роберт Морено отрицает, что ChatGPT влиял на его решения в период работы в клубе РПЛ.

Испанца уволили в начале сентября.

Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.

Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.

«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения – кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны – всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта.

По нападающему, которого упоминают: представлять это как «выбор алгоритма» некорректно. Это был клубный процесс: его вел спортивный департамент, а тренер давал согласие на трансфер.

Кроме того, игрок забил в Кубке и был какое-то время травмирован, что тоже повлияло на его игру, как это бывает в любой команде.

Что касается «Сочи», я сохраняю уважение к проделанной работе и к тому, чему научился. В полемику с людьми из прошлого не вступаю.

Может ли ИИ заменить главного тренера? Футбол – это человеческие отношения, эмоции и контекст. Ни одна машина не посмотрит игроку в глаза, не удержит раздевалку в трудный момент и не поддержит человека после ошибки. Технологии помогают, но тренерство – это другое», – сказал Морено.