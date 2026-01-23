Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT

Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT

23 января, 19:10
1

Экс-тренер «Сочи» Роберт Морено отрицает, что ChatGPT влиял на его решения в период работы в клубе РПЛ.

  • Испанца уволили в начале сентября.
  • Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
  • Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.

«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения – кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны – всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта.

По нападающему, которого упоминают: представлять это как «выбор алгоритма» некорректно. Это был клубный процесс: его вел спортивный департамент, а тренер давал согласие на трансфер.

Кроме того, игрок забил в Кубке и был какое-то время травмирован, что тоже повлияло на его игру, как это бывает в любой команде.

Что касается «Сочи», я сохраняю уважение к проделанной работе и к тому, чему научился. В полемику с людьми из прошлого не вступаю.

Может ли ИИ заменить главного тренера? Футбол – это человеческие отношения, эмоции и контекст. Ни одна машина не посмотрит игроку в глаза, не удержит раздевалку в трудный момент и не поддержит человека после ошибки. Технологии помогают, но тренерство – это другое», – сказал Морено.

Еще по теме:
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
Экс-тренер «Сочи» сообщил, что ради выживания клуба отказывался от зарплаты 1
Экс-тренер «Сочи» Морено вспомнил атаку беспилотников: «В ста метрах от нас был столб огня» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1769186622
Он самостоятельно на претензии ответил или с помощью чат-бота?
Ответить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+