Экс-тренер «Сочи» сообщил, что ради выживания клуба отказывался от зарплаты

Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, что жертвовал зарплатой ради клуба.

– Когда поняли: в «Сочи» все идет не по плану?

– Когда перестали получать результат. Также у нового руководства не было четкого понимания, что нужно улучшить в команде. Кроме того, мы знали: из‑за календаря и необходимости быстро адаптироваться после Первой лиги начало сезона в РПЛ будет трудным. Я пытался найти решения, поднять боевой дух игроков и не зацикливаться.

– В первом туре вы получили 0:3 от «Локомотива», во втором – 0:4 от «Акрона» – и заявили, что готовы отказаться от половины месячной зарплаты. А позже признались: жена чуть не убила вас за эти слова.

– Жена знает: я честный человек. Когда я что‑то говорю и обещаю сделать, делаю это. Именно так я и поступил в «Сочи».

Это решение вызвано чувством ответственности, которое я испытывал за то, что не смог добиться необходимых результатов. Хотел помочь клубу. Мой контракт был отягчающим фактором – и мог стать серьезным препятствием к тому, чтобы клуб доиграл оставшуюся часть сезона и совершил необходимые трансферы.