Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT

Сегодня, 15:45
3

Бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал о необычных методах работы экс-тренера команды Роберта Морено.

  • Испанца уволили в начале сентября.
  • Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.
  • Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.

– Морено совершенно не воспринимал своих помощников и игроков – люди это чувствовали. Помощники были исключительно исполнителями, они никогда не могли отстаивать свою позицию.

При этом как тренер Морено оказался негибким: проблемы со стандартами оставались, футбол не менялся, несмотря на то, что качество игры и результат не менялись в лучшую сторону.

В кризис оказалось, что Морено – фанат ChatGPT.

– Что?

– Да. Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнем заниматься в семь утра».

Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: «Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?» Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT.

– Как на это отреагировали игроки?

– Они не понимали, зачем нужно вставать в пять утра, а тренироваться в семь. У нас в составе был Олег Кожемякин, который прямо перед «Сочи» отыграл год за СКА. С ним Морено вообще не советовался.

– Это единственный пример использования Морено ChatGPT?

– Нет. Прошлым летом мы искали нападающего, выбирали между Владимиром Писарским, Павлом Мелешиным и Артуром Шушеначевым. Хотели взять двоих. Из-за ухода Гуарирапы подписали троих.

Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев.

– Тебе не показалось уже тогда, что это абсурд?

– Дополнительный инструмент – почему бы и нет? Но для Морено GPT в какой-то момент стал одним из основных.

Еще по теме:
Заболотный раскритиковал бывшего тренера: «Души у него нет» 1
Экс-игрок «Сочи» Бурмистров: «Сказал Морено, что при нем тренироваться не буду»
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи» 1
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт
Комментарии (3)
Император Бомжей
Не, ну а что, вы посмотрите на болельщика Сочи Он же голубок, петушиный царь)) Для таких вот болельщиков, можно и с GPT потренить команду, хуже не будет)) Имя кстати этого петушка-болельщика sochi-2013 Тот еще голубой аферист)))
