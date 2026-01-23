Введите ваш ник на сайте
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT

Сегодня, 18:06
6

Александр Мостовой прокомментировал необычные методы работы экс-тренера «Сочи» Роберта Морено.

Стало известно, что он активно задействовал нейросеть ChatGPT.

«Да ладно? (смеется). Много раз говорил: футбол – это не наука! Кто-то по книжкам и конспектам пытается что-то сделать, возможно, в будущем это и пригодится, но в единичных случаях! Нейросеть – те же самые книжки и компьютеры.

Футбол – это игра живых людей: кто-то упал, кто-то споткнулся, или варежку разинул, или ударил так, как вообще никогда не бил! Из этого и складывается футбол, ничего не предугадаешь в нeм.

Никакой формулы в футболе нет и никогда не будет. Ты проснулся в хорошем состоянии, вышел на поле, а бежать не можешь! Понимаете? Тут ничего не угадаешь.

Советовать Морено ничего не буду. Каждый занимается своими делами и выполняет работу по-своему. Но порой это всe доходит до абсурда.

В своe время величайший футболист Беккенбауэр сказал: «Компьютер в футбол не играет, играют живые люди». Этим всe и сказано, я полностью согласен с его словами.

Поэтому это какая-то глупость с этими нейросетями!» – заявил Мостовой.

  • Испанца уволили в начале сентября.
  • Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023 года.
  • Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.

Еще по теме:
Мостовой тремя словами описал потенциального новичка «Спартака» 9
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал» 2
Мостовой оценил вариант с работой в «Сельте»: «Сколько можно ждать? Время же идет»
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1769181430
«Кайзер Франц» никогда не говорил такой хрени. Не кайзерово это дело. Царёво.
Ответить
Fju-2
1769181915
В общем не считает Мостовой чат ГПТ футбольным человеком.
Ответить
...уефан
1769181918
...по-красоте сказал.., по-царски!...
Ответить
bset
1769183107
Мостовой: "Возьмите меня в тренеры. Я буду тренировать наугад. Все равно ничего не предугадаешь. Возьму Реал и проиграю Карабаху. Ну ничего страшного"
Ответить
Fju-2
1769185092
Много раз говорил: наука – это не наука! Кто-то по книжкам и конспектам пытается стоять на плечах гигантов, возможно, в будущем это и пригодится, но в единичных случаях! Наука – это занятие живых людей: на кого-то яблоко упало, у кто-то вода в ванне перелилась через край, или кто-то случайно вьюрков разных нашёл на Галапагосах! Из этого и складывается наука, ничего не предугадаешь в нeй.
Ответить
Безлимит
1769186664
Много раз говорил: футбол – это не наука!---- Все как есть сказал.
Ответить
