Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT

Александр Мостовой прокомментировал необычные методы работы экс-тренера «Сочи» Роберта Морено.

Стало известно, что он активно задействовал нейросеть ChatGPT.

«Да ладно? (смеется). Много раз говорил: футбол – это не наука! Кто-то по книжкам и конспектам пытается что-то сделать, возможно, в будущем это и пригодится, но в единичных случаях! Нейросеть – те же самые книжки и компьютеры.

Футбол – это игра живых людей: кто-то упал, кто-то споткнулся, или варежку разинул, или ударил так, как вообще никогда не бил! Из этого и складывается футбол, ничего не предугадаешь в нeм.

Никакой формулы в футболе нет и никогда не будет. Ты проснулся в хорошем состоянии, вышел на поле, а бежать не можешь! Понимаете? Тут ничего не угадаешь.

Советовать Морено ничего не буду. Каждый занимается своими делами и выполняет работу по-своему. Но порой это всe доходит до абсурда.

В своe время величайший футболист Беккенбауэр сказал: «Компьютер в футбол не играет, играют живые люди». Этим всe и сказано, я полностью согласен с его словами.

Поэтому это какая-то глупость с этими нейросетями!» – заявил Мостовой.