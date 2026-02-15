Бояринцев определил потолок «Спартака» в РПЛ

Экс-спартаковец Денис Бояринцев считает, что московская команда не попадет в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Спартаку» реально занять пятое или четвертое место, выше в турнирной таблице подняться будет тяжело.

Все-таки «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» отлично укомплектованы, а «Локомотив» хочет наконец-то провести успешную весеннюю часть.

Ниже шестого места спартаковцы не опустятся», – сказал Бояринцев.