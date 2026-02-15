Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бояринцев определил потолок «Спартака» в РПЛ

15 февраля, 15:58
9

Экс-спартаковец Денис Бояринцев считает, что московская команда не попадет в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Спартаку» реально занять пятое или четвертое место, выше в турнирной таблице подняться будет тяжело.

Все-таки «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» отлично укомплектованы, а «Локомотив» хочет наконец-то провести успешную весеннюю часть.

Ниже шестого места спартаковцы не опустятся», – сказал Бояринцев.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков.
  • От 3-го места красно-белых отделяют 8 баллов.

Еще по теме:
«Спартак» сделал необычный подарок Мартинсу 1
«Спартак» поздравил медалиста Олимпийских игр 7
Защиту «Спартака» назвали полупроходным двором 1
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Бояринцев Денис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771161384
таблицу смотрим - до 5 места, на которой балтика, позору страны нужно набрать 6 очков. точнее 7, учитывая, что балтика по личным встречам вынесла хрюканов 4:0. а сколько раз балтика проиграла за 18 туров? всего 1. так что своё 5 место они уж точно не потеряют. ну гы-гы.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771161492
Ну хоть один спартаковец трезво оценил место антинародного позора России. И то завысил на 3 пункта. Гыгыгы
Ответить
Прокс
1771161615
В Пердиве будет этот Москва-Швейный недоклуб!!!
Ответить
...уефан
1771162222
...я не знаю, кому вообще нужно 3-е место Спартака, да ещё и в данных реалиях нашего футбола. Достали эти футбольные Нострадамусы! Продолжить борьбу за Кубок и работа на перспективу предстоящего сезона, вот что должно быть во главе угла по весне. Надо быть реалистами управленцам клуба и не давить на тренерский штаб итогами в турнирной таблице. Каждый матч рассматривать как отдельно взятый в подготовке следующего сезона...
Ответить
Интерес
1771168319
Вот последнее и "реально".Остальные варианты-возможность в какой-то степени вероятности и стечения обстоятельств.
Ответить
Виктор Урал09
1771170220
Я чего-то не понял, в заголовке написано про зарплаты, а внизу про место в таблице-вы хоть проверяете, что написали или это вам до пейджера?!
Ответить
Главные новости
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
23:38
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
23:27
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
22:49
Экс-директор «Зенита» отреагировал на рост тарифов ЖКХ
22:38
5
«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»
22:21
3
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22:13
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
21:09
Символическая сборная недели в ЛЧ
20:58
ФотоСостав «Спартака» на Кубок легенд
20:15
10
Все новости
Все новости
Состав «Динамо» на Кубок легенд-2026
23:15
«Ахмат» отдал «Оренбургу» легионера, купленного 5,5 месяцев назад
23:00
Мостовой высказался о новичке «Зенита» Дуране
21:57
Оласа назвал игрока «Краснодара», готового к «Реалу» и «Барселоне»
21:28
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
21:09
ФотоНачо перешел в российский клуб
20:51
4
Орлов поставил точку в вопросе, где родина российского футбола
20:33
14
ФотоСостав «Спартака» на Кубок легенд
20:15
10
Журавель назвал неуместным скандальный поступок Генича
19:35
3
Фото«Спартак» сделал необычный подарок Мартинсу
19:24
7
«Крылья Советов» купили аргентинского защитника
19:17
Фото«Оренбург» подписал экс-игрока ЦСКА
19:09
1
Хвалебная речь Орлова в адрес «Газпрома»
18:15
42
РПЛ предрекли проведение матчей в ОАЭ и Турции
17:47
8
Оласа назвал игрока «Краснодара», который в клубе «на всю жизнь»
17:32
1
Фото«Торпедо» вернуло игрока в клуб РПЛ
17:31
Бубнов высказался о замене Педро в «Зените»
17:28
1
Колумбийский клуб заявил о срыве трансфера игрока, уже представленного командой РПЛ
17:21
Фото«Спартак» поздравил медалиста Олимпийских игр
16:59
10
ФотоВ РПЛ может перейти игрок, от которого отказался «Ювентус»
16:42
3
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
16:29
Бубнов объяснил, зачем ЦСКА понадобился Баринов
16:22
«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи»
16:14
7
Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат»
16:06
10
Защиту «Спартака» назвали полупроходным двором
15:57
1
Аренда игрока «Сочи» «Рубином» поможет переходу вингера «Краснодара»
15:50
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Пари НН»
15:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 