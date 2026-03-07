Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко

Бывший спартаковец Дмитрий Сычев высказался об игре «Спартака» в кубковом матче с «Динамо».

Динамовцы выиграли у «Спартака» со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Проигравший по сумме двух матчей вылетит в Путь регионов.

«Странно, я что-то не слышал особой критики в адрес Максименко. Ну тут, опять же, руководству «Спартака» виднее. Потому что он основной вратарь, тем более уже столько времени провeл в клубе.

Сколько голов против «Динамо» они привезли сами себе? Будем объективны. И защитник этот, который пяткой отдал, – так нельзя! Если вратаря будут так бросать на произвол судьбы, то ни один не сможет выручать. А то, что пропустил пять – это бывает. Тут я бы сказал, что это череда ошибок обороны. Тем более со стандартов – его расстреливали почти при каждом мяче. Я не увидел до этого ляпов, поэтому вообще не соглашусь с этим мнением.

Думаю, в «Спартаке» прекрасно разбираются, какие вратари им нужны. Нужна целостная игра в обороне, и тогда к вратарю будет намного меньше вопросов», – сказал Сычeв.