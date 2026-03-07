Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»

Бывший игрок сборной России Иван Новосельцев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал кубковое поражение «Спартака» от «Динамо».

Динамовцы выиграли у «Спартака» со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Проигравший по сумме двух матчей вылетит в Путь регионов.

– Самый неожиданный результат для вас – это...

– «Динамо» – «Спартак» безусловно, думаю, для всех очевидно. Опять же, надо отметить, что именно матчи, где встречались топовые соперники – «Динамо» – «Спартак» и ЦСКА – «Краснодар» – получились, на мой взгляд, европейского уровня. Очень интересно было наблюдать, динамично. Поэтому это самые важные матчи.

Соответственно, если возвращаться к матчу «Динамо» – «Спартак», конечно, такой счeт никто не ожидал. Это разгромный счeт. Ударили по носу футбольный клуб «Спартак», если так разобраться. По пятачку. Потому что перед этим какая была ситуация? Был выбор у руководителей «Динамо» и «Спартака», кого оставить: нашего специалиста или иностранного. И вот в этой схватке на сегодняшний день, получается, руководство «Динамо» оказалось право.