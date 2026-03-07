Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»

Евгений Ловчев, бывший защитник «Спартака», раскритиковал игру московской команды в обороне.

В четверг «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 2:5 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России, а во втором тайме красно-белые пропустили три гола за шесть минут.

Ответный матч – 18 марта.

В чемпионате России «Спартак» занимает шестую строчку.

«У «Спартака» бездарнейшая защита на протяжении долгого времени. Защита – не один человек, тут нельзя кого‑то выделять. Там просто плохая оборона. Футболисты должны понимать, что от их игры есть большие ожидания», – сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».