Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»

6 марта, 19:20
11

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился эмоциями от кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком».

«По большому счету все ждали, как будет выглядеть «Спартак» с новым тренером, – и вот мы увидели. И сразу возникает вопрос – может, хватит иностранных тренеров везти и говорить, что они такие великие? Может, стоит довериться своим молодым тренерам? Тот же Талалаев показывает, что, когда доверяют молодому русскому тренеру, и успехи хорошие. Все везут-везут… «Спартак» сорит деньгами и приглашает непонятных людей, которые приезжают только денег заработать, но никак не болеют за «Спартак». Главная заслуга этого тренера была одна – он когда-то работал с Унаи Эмери. Но так быть не должно.

Даже при таком крупном счете, игра проходила равно. Мне в глаза бросается одна вещь: «Спартак» довольно много в последнее время покупал атакующих игроков, а в обороне – пожар. Это очень большая проблема. Но хочу отметить настрой «Динамо»: начиная с тренера, который носился вокруг поля, когда голы забивали, игроки наполучали карточек. И он (настрой – прим.) превалировал над тем, как это было у «Спартака». Видимо, тренер, который недавно пришел в «Спартак», еще не знает, что главное дерби страны именно «Спартак» – «Динамо» – и настрой должен быть соответствующий», – сказал Ловчев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ловчев Евгений
FWSPM
1772814385
"Спартак» довольно много в последнее время покупал атакующих игроков, а в обороне – пожар." В оборону тоже покупали - восновном на распродажах очередной неликвид Зачем туда много денег тратить? Лучшая оборона это нападение !
Ответить
АК 68
1772817518
Самое главное дерби страны -это Спартак -ЦСКА, все это прекрасно знают и динамо здесь не надо приплетать.
Ответить
Cleaner
1772829105
Динамо уде 50 ЛЕТ как ДНО. Какое там главное дерби страны? Ловчев, ты что несёшь!!!
Ответить
алдан2014
1772850400
Ловчеву перечислить сколько игроков обороны куплено за последние два года? Серафимыч вообще не интересуется делами клуба,или просто вякает по результатам ?
Ответить
SLADE2019
1772865502
Пока это руководство у руля - тренер будет иностранец. По этому поводу голосить давно не нужно. Как и не нужно голосить про Талалаева. Пусть в тоже Динамо приходит. В оборону накуплено достаточно. А то, что покупки фуфлыжные, возвращаемся к руководству, с его спортдирами, гендирами и пр.
Ответить
