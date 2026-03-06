Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился эмоциями от кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Проигравший по сумме двух матчей вылетит в Путь регионов.

«По большому счету все ждали, как будет выглядеть «Спартак» с новым тренером, – и вот мы увидели. И сразу возникает вопрос – может, хватит иностранных тренеров везти и говорить, что они такие великие? Может, стоит довериться своим молодым тренерам? Тот же Талалаев показывает, что, когда доверяют молодому русскому тренеру, и успехи хорошие. Все везут-везут… «Спартак» сорит деньгами и приглашает непонятных людей, которые приезжают только денег заработать, но никак не болеют за «Спартак». Главная заслуга этого тренера была одна – он когда-то работал с Унаи Эмери. Но так быть не должно.

Даже при таком крупном счете, игра проходила равно. Мне в глаза бросается одна вещь: «Спартак» довольно много в последнее время покупал атакующих игроков, а в обороне – пожар. Это очень большая проблема. Но хочу отметить настрой «Динамо»: начиная с тренера, который носился вокруг поля, когда голы забивали, игроки наполучали карточек. И он (настрой – прим.) превалировал над тем, как это было у «Спартака». Видимо, тренер, который недавно пришел в «Спартак», еще не знает, что главное дерби страны именно «Спартак» – «Динамо» – и настрой должен быть соответствующий», – сказал Ловчев.