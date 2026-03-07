Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»

Президент промоушена Fight Nights, болельщик «Спартака» Камил Гаджиев высказался о ситуации в «Спартаке».

Динамовцы выиграли у «Спартака» со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Проигравший по сумме двух матчей вылетит в Путь регионов.

– Как вам игра с «Динамо»?

– Какой‑то провал. Три гола за шесть минут – катастрофа! Понимаю, что можно проиграть, но это все‑таки дерби. Слов не было, просто плюнул на все и перестал дальше смотреть.

– Чем можно смыть позор?

– Лично для меня только тремя победами подряд команда спасет репутацию.

– Возможно, есть идея пригласить футболистов в зал, чтобы разгрузиться после поражения или зарядить их на будущие победы?

– Мы всегда открыты. Я ни на ком не ставлю крест. Да, так сложились обстоятельства, но с этим надо что‑то делать.