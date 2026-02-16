Булыкин оценил готовность Батракова к переходу в европейский клуб

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Самое главное, что Батраков демонстрирует стабильность, уже второй сезон он играет на высоком уровне.

В каждом матче он забивает, отдает голевые передачи. Можно сказать, он максимально командный игрок.

Думаю, он готов к следующему шагу, а именно переход в один из европейских клубов», – заявил Булыкин.