  • Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»

Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»

Сегодня, 00:51
3

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как принималось решение возглавить сборную России.

«Когда меня туда позвали, это был 2015-й год и у сборной практически не было шансов попасть на Евро.

Разум мне говорил, что не надо, но эмоции, тренерское эго, а все тренеры – эгоисты, мне говорили, что у тебя всe получится. Пошeл, хотя на каком-то этапе получилось, потом не получилось.

Но я абсолютно не жалею о том, что был опыт в сборной России. В сборной ты всe равно понимаешь, что скорее всего уйдeшь плохо.

Все говорят, что надо уходить на пике, но никто не может этого сделать, потому что тебе кажется, что пик будет всe время у тебя», – заявил Слуцкий.

  • Тренера уволили после провального Евро-2016.
  • Сборная России не вышла из группы с Англией, Словакией и Уэльсом.

Источник: ютуб-канал «За деньги»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1771193775
Вот нахрена эта древняя история ? Это интересно только айболидам
Ответить
FWSPM
1771198379
на ошибках учатся
Ответить
SLADE2019
1771222393
Наши тренеры после сборной выхолощенные становятся. Карьера их не развивается. Поэтому надо, наверное к разуму прислушиваться.
Ответить
