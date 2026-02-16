Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как принималось решение возглавить сборную России.

«Когда меня туда позвали, это был 2015-й год и у сборной практически не было шансов попасть на Евро.

Разум мне говорил, что не надо, но эмоции, тренерское эго, а все тренеры – эгоисты, мне говорили, что у тебя всe получится. Пошeл, хотя на каком-то этапе получилось, потом не получилось.

Но я абсолютно не жалею о том, что был опыт в сборной России. В сборной ты всe равно понимаешь, что скорее всего уйдeшь плохо.

Все говорят, что надо уходить на пике, но никто не может этого сделать, потому что тебе кажется, что пик будет всe время у тебя», – заявил Слуцкий.