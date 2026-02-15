Грулев: «Я жил в табло на «Локомотиве»

Вингер «Пари НН» Вячеслав Грулев рассказал о бытовых трудностях в 2020 году, когда нижегородский клуб брал его в аренду у «Динамо».

«Я жил в табло на стадионе «Локомотив», там были комнаты. В тот момент там два месяца оставалось до конца чемпионата, не хотел квартиру снимать.

Жил с молодыми ребятами. Естественно, сейчас я бы там не жил, потому что там специфичные условия. Но было весело.

На первом этаже была медицинская комната, а на втором – жилые комнаты, с общим туалетом на этаж», – поделился воспоминаниями Грулев.