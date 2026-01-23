Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о возможном дебюте Дениса Черышева в чемпионате России.

Сообщалось, что 35-летний вингер открыт для предложений из РПЛ, он готов присоединиться к новой команде на зимних сборах.

– А чего вы вдруг про него вспомнили? Его уже все забыли.

– Появилась новость, что он в РПЛ может оказаться. Будет ли это его лебединой песней?

– Я думаю, это просто разговоры. Никуда он не перейдет. Он не играл, он в принципе больной, даже в Греции не играл. Как говорится, тут нечего говорить.

– Он даже в России не пригодится?

– Думаю, нет. Он может пойти помощником к папе. Сейчас это модно. Талалаев – тренер, а сын – спортивный директор. Он тоже может пойти туда. Папа – тренер, сын – спортивный директор, это династии.

– А с игрой в футбол у него совсем всe?

– Не знаю, я не хочу даже это обсуждать. Давайте Сашу Мостового обсуждать, он мог играть или нет. Что это такое?

Понятно, что у Черышева уже возраст. Сколько ему лет? 35? Так о чем тогда тут говорить.