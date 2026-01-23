Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о возможном дебюте Дениса Черышева в чемпионате России.
Сообщалось, что 35-летний вингер открыт для предложений из РПЛ, он готов присоединиться к новой команде на зимних сборах.
– А чего вы вдруг про него вспомнили? Его уже все забыли.
– Появилась новость, что он в РПЛ может оказаться. Будет ли это его лебединой песней?
– Я думаю, это просто разговоры. Никуда он не перейдет. Он не играл, он в принципе больной, даже в Греции не играл. Как говорится, тут нечего говорить.
– Он даже в России не пригодится?
– Думаю, нет. Он может пойти помощником к папе. Сейчас это модно. Талалаев – тренер, а сын – спортивный директор. Он тоже может пойти туда. Папа – тренер, сын – спортивный директор, это династии.
– А с игрой в футбол у него совсем всe?
– Не знаю, я не хочу даже это обсуждать. Давайте Сашу Мостового обсуждать, он мог играть или нет. Что это такое?
Понятно, что у Черышева уже возраст. Сколько ему лет? 35? Так о чем тогда тут говорить.
- Денис – свободный агент. Летом греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
- До 2022 года Черышев играл только в Испании, а затем два сезона провел в «Венеции».