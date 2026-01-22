Введите ваш ник на сайте
35-летний Черышев готов дебютировать в РПЛ

Вчера, 14:49
8

Вингер Денис Черышев хочет завершить карьеру в одном из российских клубов.

35-летний игрок готов рассмотреть варианты перехода в одну из команд РПЛ, и приехать в расположение клуба уже на этих зимних сборах. Однако конкретных предложений ему пока не поступало.

Черышев не выходил на поле с мая прошлого года, когда выступал за греческий «Паниониос». Игровую форму футболист поддерживает по индивидуальной программе. Не исключено, что он завершит карьеру если в ближайшее время не найдeт команду.

  • Черышев с лета 2025 года находится в статусе свободного агента.
  • На счету вингера 33 матча, 12 голов и 5 ассистов в сборной РФ.
  • Он никогда не играл в российских клубах.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Черышев Денис
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769082989
Если бы он не был хрустальным Вполне мог классную карьеру сделать Жалко, что у него не срослось Но в РПЛ на него было б интересно посмотреть
Ответить
lek!
1769083835
Помню многие хотели его видеть , но он предпочел второсортные чемпионаты Греции и тд. Но как ТЫ не кому не нужен , нужно идти в РПЛ.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769084333
вон, в бом.жарне под ужесточение лимита нужны паспортисты в атаку))) те любят пенсионеров-паспортистов к себе брать
Ответить
alefreddy
1769084552
болотные примут только постучи
Ответить
neim
1769085062
"Он никогда не играл в российских клубах" Да и не хрен начинать ! )))
Ответить
k611
1769086435
На ЧМ в России сыграл здорово. Склонность к травмам сейчас отпугивает потенциальные клубы.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769089747
Свинарня купить не глядя. Деньги ляжки жгут у них. Их амплуа весь европейский хлам. Гыгыгы
Ответить
TOMSON
1769090671
Ахах готов он)
Ответить
