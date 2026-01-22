35-летний Черышев готов дебютировать в РПЛ

Вингер Денис Черышев хочет завершить карьеру в одном из российских клубов.

35-летний игрок готов рассмотреть варианты перехода в одну из команд РПЛ, и приехать в расположение клуба уже на этих зимних сборах. Однако конкретных предложений ему пока не поступало.

Черышев не выходил на поле с мая прошлого года, когда выступал за греческий «Паниониос». Игровую форму футболист поддерживает по индивидуальной программе. Не исключено, что он завершит карьеру если в ближайшее время не найдeт команду.