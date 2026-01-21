Российского экс-игрока «Реала» ждут в «Равшане»

Среднеазиатский журналист Александр Троицкий хотел бы увидеть в таджикистанском «Равшане» Дениса Черышева. Автора поддержали подписчики.

«Поговаривают, что Дмитрий Черышев, скорее всего, останется главным тренером «Равшана» еще на один сезон. Его сын, экс-футболист сборной России и мадридского «Реала» Денис уже полгода без клуба.

В прошлом году Дмитрий Николаевич в одном из интервью допускал переход сына в «Равшан», но то была середина сезона. Сейчас сезон в Таджикистане только начинается, из «Равшана» ушли аж 12 игроков, среди них и лидеры. Пришли пока двое, в том числе неплохой белорусский хав Алексей Фирсов. Следовательно, команда будет реформироваться. И деньги, очевидно, на это имеются.

Денис же с прошлого лета, после ухода из греческого «Паниониса», вне игры, ему 35. В «Равшане» он может получить не только игровую практику, но и начинать формировать тренерский багаж. Пора думать о будущем.

В свою очередь, таджикистанские болельщики получат возможность наблюдать футболиста с отличной техникой и пасом, пусть уже и не столь резкого. Однако опыт Ла Лиги никуда не исчезает. К тому де Денис станет самым дорогим на пике футболистом, который играл в чемпионате Таджикистана – 10 миллионов евро», – написал Троицкий.