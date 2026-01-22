«Спартаку» предрекли, что он финиширует в РПЛ выше ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов поделился ожиданиями от выступления команды во второй части сезона.

«Уверен, что «Спартак» будет выше ЦСКА по итогам сезона. Пришeл новый тренер, часто из-за этого происходит, что команда улучшает результаты, футболисты его воспринимают, а это влияет на результат.

Плюс у ЦСКА ушeл Дивеев, а центральный защитник – это многое в команде, стержень. Карседо знает «Спартак», он в клубе работал, посмотрел все матчи этого сезона. Меня, кстати, не удивило, что он посмотрел все матчи команды, это профессиональная работа. Он знает, что надо наладить игру в обороне, а в атаке «Спартак» всегда забьeт», – сказал Морозов.