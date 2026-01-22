Титов прокомментировал назначения иностранцев в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал смириться с тем, что в руководстве клуба предпочитают назначать иностранных тренеров.

– Как вы относитесь к тому, что руководство «Спартака» многие годы делает ставку именно на иностранных специалистов?

– «Спартак» нашего времени и современный – это разные истории. Тогда Романцев был и президентом, и главным тренером в одном лице. Он собирал команду под себя. Но уже давно сложилось так, что спортивный блок самостоятельно принимает решения, а главный тренер может лишь попросить об усилении.

Спортивное направление в «Спартаке» – за иностранцами, поэтому все взгляды и устремлены на Запад. Раз такая система сложилась, нужно с этим смириться. Сегодня она выглядит так, посмотрим, что будет через год, через пять лет.