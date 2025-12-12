Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ

Дмитрий Черышев, отец игрока Дениса Черышева, исключил продолжение карьеры сына в РПЛ.
«Денис не завершил карьеру, он рассматривает варианты для еe продолжения. Его агент ведeт переговоры с клубами. Двум командам они уже отказали, ждут новых предложений. Я не знаю, что он выберет.
О продолжении карьеры в РПЛ даже нет разговоров. Денис тренируется и следит за своей формой. Ему рано заканчивать с футболом», – сказал Черышев-старший.
- 34-летний Черышев находится без клуба после завершения прошлого сезона, когда он покинул греческий «Паниониос».
- Россиянин никогда не играл в РПЛ.
- Черышев выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию».
Источник: Metaratings