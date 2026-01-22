Введите ваш ник на сайте
  Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о скандальной ауре у клуба

Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о скандальной ауре у клуба

Вчера, 10:10
6

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин объяснил постоянную шумиху вокруг команды.

–После 18 туров «Спартак» на шестом месте. Ожидания перед сезоном не совпали с реальностью?

– В «Спартаке» на первый план выходит тренерская история. Постоянно были недовольны Станковичем с его эмоциями, результата не было. Какие-то отрезки получались хорошими, но всe равно на первый план вышло ожидание: когда же его уберут? Больше разговоров шло об этом, а не о результатах.

Понятно, что «Спартак» всегда борется за высокие места, но мешают чехарда с тренерами, постоянные разговоры и красные карточки. Ощущение, что команда не сконцентрирована на результате. Сейчас – новая страница. Надеюсь, будет больше футбола и концентрации на результатах. В первой части было больше шумихи вокруг «Спартака».

– Однако скандальная аура связана не только со Станковичем. Почему вокруг «Спартака» постоянно искрит?

– Интерес очень большой, как и требования. Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места. Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колeса, тогда есть результат.

Сейчас в «Спартаке» немного другая история. Больше шумихи, околофутбольных дел. Это влияет на руководство и футболистов. Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется. Я бывал в таких ситуациях – это выбивает. Пожелаю «Спартаку», чтобы всe работало как часы. Обидно, ведь всe для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав не хуже, чем у «Зенита» и «Краснодара».

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Клуб отправил Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых 11 ноябряя 2025 года.

NewLife
1769070622
Проф непригодные хейтерские сцуки, пишушие заголовки. Шишкин не высказывался ни о какой "скандальной ауре". Это было только в наводящих вопросах интернет-помойки, от которой так и веет радужной аурой.
subbotaspartak
1769070738
...Пожелаю «Спартаку», чтобы всe работало как часы... У меня часы "Полёт" с автозаводом на ходу производства СССР, один ремонт был. Такие часы и Спартак одобряю.
