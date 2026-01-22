Сафонов поделился впечатлениями от чтения Лавкрафта

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о произведении «Хребты безумия» писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.

«Отчитываюсь. Начал знакомиться с творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта. Меня давно завлекала его вселенная Ктулху: много о ней слышал, да и в целом захотелось попробовать что-то новое. Начал я с бумажного сборника, посвящeнного произведению «Хребты безумия». Но, признаюсь честно, где-то через 150 страниц перешeл на аудиокнигу 🤷🏻‍♂️

И не могу сказать, что в итоге мне прям понравилось. На примере «Хребтов безумия» понял, что мне довольно тяжело сохранять концентрацию из-за доскональных описаний пейзажей и окружения. А этого у Лавкрафта с головой 🙃

Безусловно, картинка вырисовывается очень чeтко, и через детали автору проще донести свою идею. Но временами я просто утопал в описаниях самого разного рода: от мeртвого города с его улицами, формами зданий и прочими нюансами до подробного разбора письменности вымершего народа.

Помимо этого, важной особенностью произведения является стиль повествования. Это рассказ одного из участников экспедиции. И уже после пары глав, когда началось напряжение, я не мог отделаться от мысли, что главный герой точно выживет. В каждой напряжeнной ситуации в голову приходила эта мысль. Это как смотреть ужастик и заранее знать, что все выживут 🙂

Если говорить о других, менее объeмных произведениях, то часть из них показалась мне интересной, что-то просто приемлемым, а что-то я вообще не понял 🙂 Но я решил докопаться до Ктулху, поэтому начал другой рассказ. Надеюсь, что скоро вернусь уже с более положительным отзывом 🥲🤞🏻» – написал Сафонов.