Сафонов поделился впечатлениями от чтения Лавкрафта

Вчера, 13:15
5

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о произведении «Хребты безумия» писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.

«Отчитываюсь. Начал знакомиться с творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта. Меня давно завлекала его вселенная Ктулху: много о ней слышал, да и в целом захотелось попробовать что-то новое. Начал я с бумажного сборника, посвящeнного произведению «Хребты безумия». Но, признаюсь честно, где-то через 150 страниц перешeл на аудиокнигу 🤷🏻‍♂️

И не могу сказать, что в итоге мне прям понравилось. На примере «Хребтов безумия» понял, что мне довольно тяжело сохранять концентрацию из-за доскональных описаний пейзажей и окружения. А этого у Лавкрафта с головой 🙃

Безусловно, картинка вырисовывается очень чeтко, и через детали автору проще донести свою идею. Но временами я просто утопал в описаниях самого разного рода: от мeртвого города с его улицами, формами зданий и прочими нюансами до подробного разбора письменности вымершего народа.

Помимо этого, важной особенностью произведения является стиль повествования. Это рассказ одного из участников экспедиции. И уже после пары глав, когда началось напряжение, я не мог отделаться от мысли, что главный герой точно выживет. В каждой напряжeнной ситуации в голову приходила эта мысль. Это как смотреть ужастик и заранее знать, что все выживут 🙂

Если говорить о других, менее объeмных произведениях, то часть из них показалась мне интересной, что-то просто приемлемым, а что-то я вообще не понял 🙂 Но я решил докопаться до Ктулху, поэтому начал другой рассказ. Надеюсь, что скоро вернусь уже с более положительным отзывом 🥲🤞🏻» – написал Сафонов.

  • 26-летний вратарь провел за «ПСЖ» 4 матча в этом сезоне, в которых пропустил 3 гола. Он провел 2 игры на ноль.
  • Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» 17 декабря, в котором отразил 4 послематчевых пенальти.

Источник: телеграм-канал «ТягаМотина»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
рылы
1769077954
в царской палате на всякий случай застелили новую койку, с табличкой "кондратюк".
Ответить
Цугундeр
1769078263
) В ПСЖ "недокого" докопаться.. Пришлось "докопаться до Ктулху" Теряем Мотю, ох, теряем..)
Ответить
Cleaner
1769079941
Бумажный сборник? Матвей, не позорься такими терминами. И бросай читать, не мучай себя...)))
Ответить
