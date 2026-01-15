Головина пытались вернуть в РПЛ: «Но мы не давали шанса»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопросы об адаптации игрока во Франции и его дальнейших планах.

– Наше нынешнее поколение – 100-процентные профессионалы. Но адаптация всегда проходит непросто – неважно, это футболист из России, Голландии или Африки. Такая история не только у наших. Всем нужно время. Главное – учить язык. Это ключевое для адаптации.

Для Саши переезды всегда непростая история. Он домосед. В ЦСКА тоже непросто переезжал, поэтому перед трансфером в «Монако» учли несколько аспектов. Один из основных – русскоговорящее руководство.

Клуб сразу нанял репетитора по английскому, позже – по французскому. Первое время установку доносили через переводчика, но Саша довольно оперативно выучил язык. Сейчас говорит и по-английски, и по-французски, но на первом более свободно.

Сашу сильно закалил опыт в ЦСКА. Когда дебютировал, в клубе были очень серьезные игроки: Вернблум, Широков, Тошич, Натхо, Еременко, братья Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев. Конкурировал в том числе с Широковым, который, кстати, очень хорошо относился к Саше. Он до сих пор помнит ценные советы Романа.

И еще один фактор адаптации: нельзя забывать про лимит [на игроков не из ЕС] – ты должен быть лучше местных. Не будет, как у «Пари НН»: Кастильо и Весино сидят на замене.

Вы и сами видите, сколько хороших футболистов было в «Монако». Саша за шесть лет никогда не падал ниже своего уровня, старался держать и прогрессировать.

– Были предложения вернуться в Россию за эти шесть лет?

– Прощупывание ситуации было, но мы не давали шанса. На данный момент он игрок «Монако», у него контракт – и он счастлив в клубе. Ради игры на таком уровне он и работал все эти годы.