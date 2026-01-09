Введите ваш ник на сайте
Шевалье сделал заявление о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

9 января, 14:45
7

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье высказался о своем положении в клубе.

  • Летом его купили у «Лилля» за 40 млн евро.
  • Шевалье провел все матчи до декабря, после чего уступил место в стартовом составе из-за травмы.
  • Его конкурент Матвей Сафонов успешно отыграл 4 встречи, но сломал руку и выбыл из строя на несколько недель.
  • Шевалье вернулся в основу и помог «ПСЖ» выиграть в серии пенальти Суперкубок Франции

«Требования высоки. Я знаю, что делаю что-то хорошо, что-то не очень, но я уверен в себе. Знаю, на что я способен.

Я знаю, почему пришел в «ПСЖ», и я не сдамся, несмотря ни на что. Люди могут думать что угодно, это ничего для меня не изменит.

Чувствовал себя немного нестабильно, потому что раньше не оказывался в такой ситуации, но я никогда не был в уязвимом положении.

Я просто воспринял это спокойно, так и нужно делать. Возможно, со мной такое повторится позже в карьере, люди попытаются бросить вызов, но это часть процесса.

Знаю, что мне нужно играть хорошо каждые три дня. Если я буду хорош сегодня, то буду лучшим вратарем в мире, а на следующей неделе я могу быть одним из худших. Поэтому я буду стараться выкладываться на полную каждый раз», – заявил Шевалье.

Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
