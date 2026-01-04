Агент ответил, останется ли Головин в кризисном «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прояснил будущее игрока.

– Готов ли Головин рассмотреть уход в более статусный европейский клуб в это окно или ближайшим летом?

– Александр играет в стартовом составе и играет неплохо. У «Монако» непростой период, но именно в чемпионате. В Лиге Чемпионов команда играет хорошо и показывает результат. Он недавно переподписал контракт до 2029 года и вошел в число лидеров по количеству матчей в истории клуба.

Поэтому сейчас Головин думает прежде всего о том, как наладить результаты «Монако» и пройти дальше в Лиге чемпионов. Александра ждут матчи с «Орлеаном» в кубке Франции и с «Реалом» в ЛЧ. И это для него сейчас самое важное! Он идет от матча к матчу – каждая игра сейчас важна», – сказал агент.