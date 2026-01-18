«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от посещения Лувра. Россиянин посетил выставку французского живописца Жака-Луи Давида.

«Недавно попал на выставку Давида в Лувре.

Еще в России я начал регулярно ходить в музеи и галереи. Но только после переезда в Париж по-настоящему понял, насколько важно смотреть такие выставки с хорошим гидом. Когда тебе объясняют контекст, эпоху и замысел, и ты можешь проследить по картинам жизненный путь автора.

Выставка Давида оказалась очень сильной. Было интересно проследить его путь от художника, который лишь с четвертой попытки стал членом Французской академии, до официального художника Наполеона. Редкий случай, когда искусство, политика и личная судьба так плотно переплетены.

Особенно зацепила незаконченную работа «Клятва в зале для игры в мяч». Огромное полотно, почти 6 на 10 метров. И показательный момент. История иногда развивается настолько быстро, что художник просто не успевает ее закончить. Особенно когда речь идет о политике.

Выставка оставила очень цельное впечатление. Это не просто картины, а живая история, рассказанная через одного человека», – сообщил Сафонов.