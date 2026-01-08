Гудиев охарактеризовал Сафонова

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев высказался о сильных качествах голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов восстанавливается после перелома левой кисти.

Он травмировался в выигранном финале Межконтинентального кубка (17 декабря), где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Российский футболист рискует пропустить весь январь.

– Какие впечатления от тренировок с Сафоновым?

– Сам по себе Матвей в воротах резкий, прыгучий, может потащить любой мяч.

– Сафонов в серии с «Фламенго» отбил четыре пенальти. А ты максимум сколько отбивал подряд?

– Не помню, честно. Раньше статистика по пенальти у меня была лучше. Новое правило – что нельзя раньше выходить за линию – сильно всe усложнило.

Раньше мог предугадать, чуть выйти, сократить угол. Сейчас из-за этого правила моя статистика по пенальти ухудшилась.