Сафонов заявил о планах попробовать себя в другом виде спорта

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам поездки в Швейцарские Альпы.

«В этом году зимний отпуск был всего около недели. Так что мы быстро собрались и поехали в Швейцарию, в город Андерматт.

Было здорово приехать в снег, но мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, так как большинство людей вокруг нас были с лыжами или сноубордами в руках.

Кстати, это одно из занятий, в котором я бы хотел себя попробовать, но, естественно, уже после карьеры.

Итог поездки: нам понравились зимние виды, но мы договорились вернуться сюда в другое время года, так как летом здесь должно быть не менее красиво», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.