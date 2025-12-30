Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов заявил о планах попробовать себя в другом виде спорта

Сафонов заявил о планах попробовать себя в другом виде спорта

Сегодня, 17:59
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам поездки в Швейцарские Альпы.

«В этом году зимний отпуск был всего около недели. Так что мы быстро собрались и поехали в Швейцарию, в город Андерматт.

Было здорово приехать в снег, но мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, так как большинство людей вокруг нас были с лыжами или сноубордами в руках.

Кстати, это одно из занятий, в котором я бы хотел себя попробовать, но, естественно, уже после карьеры.

Итог поездки: нам понравились зимние виды, но мы договорились вернуться сюда в другое время года, так как летом здесь должно быть не менее красиво», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
  • В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1767111001
Катание на скамейке, кстати, это одно из занятий, в котором я бы хотел себя попробовать
Ответить
Skull_Boy
1767114253
Каблукбол что-ли, то ты уже в игре
Ответить
