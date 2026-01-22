Названа сумма, которую «Спартак» заплатит «Зениту» за трансфер Сауся

«Зенит» получит 15 процентов от суммы перепродажи полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».
Сумма трансфера составит 350 миллионов рублей, то есть чуть меньше 4 миллионов евро. Таким образом, «Зениту» из этой суммы достанется около 600 тысяч евро.
22-летний Саусь принадлежал петербургскому клубу в 2021–2024 годах.
- Он провел за основной состав «Зенита» 1 матч, за «Зенит-2» – 46 игр, в которых забил 6 голов и сделал 12 ассистов.
- Петербуржцы продали игрока «Балтике» за 150 тысяч евро.
Источник: «Спорт день за днём»