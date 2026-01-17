Сафонов остроумно обратился к собаке

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал видео, как играет в мяч с собакой.

В ролике он высмеял свой статус запасного в парижской команде.

Когда пес отказывался сидеть, российский футболист пошутил: «Не хочешь сидеть? Как батек, что ли? Хе-хе».