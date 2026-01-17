Введите ваш ник на сайте
Сафонов остроумно обратился к собаке

Вчера, 22:10
6

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал видео, как играет в мяч с собакой.

В ролике он высмеял свой статус запасного в парижской команде.

Когда пес отказывался сидеть, российский футболист пошутил: «Не хочешь сидеть? Как батек, что ли? Хе-хе».

  • Сафонов восстанавливается после перелома левой кисти.
  • Он травмировался в выигранном финале Межконтинентального кубка (17 декабря), где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Российский футболист рискует пропустить весь январь.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1768677604
А говорили с забар.ным отношения плохие...
Ответить
Desma
1768682874
Собака ответила тем же. Занавес.........
Ответить
FCSpartakM
1768685215
я думал Газзаевым назвал
Ответить
Povedkin
1768688163
Собака тонкий юмор Сафонова оценила ?
Ответить
Император Бомжей
1768710247
Было б прикольно, если бы в видео появился Забарный)))
Ответить
