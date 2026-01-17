Сафонов остроумно обратился к собаке

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал видео, как играет в мяч с собакой.
В ролике он высмеял свой статус запасного в парижской команде.
Когда пес отказывался сидеть, российский футболист пошутил: «Не хочешь сидеть? Как батек, что ли? Хе-хе».
- Сафонов восстанавливается после перелома левой кисти.
- Он травмировался в выигранном финале Межконтинентального кубка (17 декабря), где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Российский футболист рискует пропустить весь январь.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова