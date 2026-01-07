Сафонов показал, как встретил Новый год в Париже

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал подписчикам, как он отметил Новый год.

«Сегодня наконец-то разобрал телефон и смс с Нового года. Новогодние праздники меня немного зажевали.

Зато наконец-то получилось увидеться с друзьями. Раньше у нас была добрая традиция собираться на Новый год и встречать его вместе. Прошлый год стал первым, когда этого не случилось.

Мой переезд во Францию и рождение детей у друзей внесли свои коррективы. Очень рад, что в этом году все-таки удалось собраться. До последнего не было уверенности с визами, но звезды сошлись, и все сложилось так, как нужно.

Я провел по-настоящему теплую неделю в кругу близких людей. Сейчас пришло время перестроиться, собраться и двигаться дальше. Работать как на поле, так и за его пределами», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив несколько фото.