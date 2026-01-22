Три клуба РПЛ поборются за защитника «Зенита»

На защитника «Зенита» Илью Кирша претендуют «Ахмат», «Балтика» и «Динамо Мх».

Грозненцы и калининградцы готовы взять игрока на просмотр, а махачкалинцы – сразу оформить трансфер. Уже состоялись первые контакты об этом со стороной Кирша.

Сейчас футболист выступает за «Черноморец» на правах аренды.

«Там ему доверяют, поэтому защитник не против остаться до лета в Новороссийске. Если Кирш также качественно проведет весенний отрезок, то летом может получить более конкретные предложения из РПЛ. На тот момент до конца контракта с «Зенитом» останется всего один год (истекает в 2027-м), и это должно упростить его выкуп», – написал журналист Иван Карпов.