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Партнера Сафонова обвинили в торговле людьми

21 января, 20:01
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У защитника «ПСЖ» Люки Эрнандеса прогнозируются проблемы с законом. Его могут привлечь за торговлю людьми и использование нелегального труда.

Такое заявление в прокуратуру Версаля подала семья из Колумбии (муж, жена и трое детей), работавшая у Люки и его жены в период с 2024 по 2025 год. Согласно версии следствия, колумбийцы занимали в семье Эрнандеса различные должности: охранника, сотрудника службы безопасности, домработницы, повара, няни.

Оказалось, что нанятые работники трудились круглосуточно семь дней в неделю за маленькую зарплату. Помимо этого рабсила подвергалась унижениям.

На каком основании обвиняющая сторона вменяет Эрнандесу торговлю людьми, источники пока не сообщают.

  • 29-летний игрок в «ПСЖ» с лета 2023 года.
  • С командой он брал Лигу чемпионов.
  • За «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов, у которого тоже были проблемы с законом, связанные с невыплатой алиментов.

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Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Эрнандес Люка Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Цугундeр
1769015398
)) ..ляяя,Бомба, ну ты себя превзошла...(
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Cleaner
1769015773
Не нравится зарплата - увольняйтесь. И не компостируйте людям мозги!..(
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