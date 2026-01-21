Партнера Сафонова обвинили в торговле людьми

У защитника «ПСЖ» Люки Эрнандеса прогнозируются проблемы с законом. Его могут привлечь за торговлю людьми и использование нелегального труда.

Такое заявление в прокуратуру Версаля подала семья из Колумбии (муж, жена и трое детей), работавшая у Люки и его жены в период с 2024 по 2025 год. Согласно версии следствия, колумбийцы занимали в семье Эрнандеса различные должности: охранника, сотрудника службы безопасности, домработницы, повара, няни.

Оказалось, что нанятые работники трудились круглосуточно семь дней в неделю за маленькую зарплату. Помимо этого рабсила подвергалась унижениям.

На каком основании обвиняющая сторона вменяет Эрнандесу торговлю людьми, источники пока не сообщают.