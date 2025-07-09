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Двух игроков «ПСЖ» дисквалифицировали до конца клубного ЧМ

9 июля, 01:20
1

Защитники Вильям Пачо и Люка Эрнандес больше не сыграют за «ПСЖ» на клубном чемпионате мира.

Обоих футболистов дисквалифицировал на два матча за прямые удаления в четвертьфинале КЧМ с «Баварией» (2:0).

Игроки парижан получили красные карточки за грубую игру: Пачо ударил соперника шипами в голеностоп, а Эрнандес – локтем в лицо.

Таким образом, они пропустят матч с «Реалом» в 1/2 КЧМ (9 июля, 22:00 мск) и потенциальный финал турнира.

У мадридцев тоже есть потеря в обороне – на одну игру отстранили Дина Хейсена, удаленного в концовке встречи с дортмундской «Боруссией» (3:2).

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Источник: L'Equipe
Клубный чемпионат мира ПСЖ Эрнандес Люка Пачо Вильям
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темирхан
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