Опубликована новая эмблема возрожденного клуба из Химок

Новый клуб дивизиона Б, который получится в результате объединения «Химок» с «Космосом», предварительно будет называться «Стрелец».

В ближайшее время предстоит переименование юрлица. 11 февраля команда улетит на сборы в Турцию.

Юридически все будет сделано на базе «Космоса», иначе клуб точно не прошел бы лицензирование. Базироваться же «Стрелец» будет в Химках, а домашние матчи проводить на стадионе «Новые Химки».

Уже существует предварительный вариант эмблемы клуба.

На гербе Химок нарисован крылатый Кентавр – Стрелец, устремлeнный вверх в окружении жeлтых звезд. Согласно информации с официального сайта администрации города, «Стрелец символизирует освоение космоса, которое тесно связано с историей города».