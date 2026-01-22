Введите ваш ник на сайте
Опубликована новая эмблема возрожденного клуба из Химок

Вчера, 15:55
3

Новый клуб дивизиона Б, который получится в результате объединения «Химок» с «Космосом», предварительно будет называться «Стрелец».

В ближайшее время предстоит переименование юрлица. 11 февраля команда улетит на сборы в Турцию.

Юридически все будет сделано на базе «Космоса», иначе клуб точно не прошел бы лицензирование. Базироваться же «Стрелец» будет в Химках, а домашние матчи проводить на стадионе «Новые Химки».

Уже существует предварительный вариант эмблемы клуба.

На гербе Химок нарисован крылатый Кентавр – Стрелец, устремлeнный вверх в окружении жeлтых звезд. Согласно информации с официального сайта администрации города, «Стрелец символизирует освоение космоса, которое тесно связано с историей города».

  • «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25.
  • Клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
  • 9 сентября 2025 года «Химки» были признаны банкротом.
  • «Космос» в прошлом сезоне занял 13-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Химки Космос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769088526
По-моему прикольная эмблема
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769089494
Кентавр в год Огненной Лошади!
Ответить
Просто-333
1769095815
Химический космос
Ответить
  • Читайте нас: 