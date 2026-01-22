Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Экс-легионер ЦСКА – о работе Семака: «Дилетанты или завистники могут говорить что угодно»

Экс-легионер ЦСКА – о работе Семака: «Дилетанты или завистники могут говорить что угодно»

Вчера, 10:49
2

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Сейчас трудно представить капитаном ЦСКА не Игоря Акинфеева. Но вы-то застали еще эпоху Сергея Семака.

– Что про него можно кратко сказать? Семак – это не просто человек, а человечище!

– Что ответите критикам и скептикам, которые называют Семака тренером-везунчиком: мол, с таким богатым «Зенитом» любой брал бы титулы?

– Дилетанты или завистники могут говорить что угодно. Это не влияет на масштаб личности Сэма.

Семак – одна из знаковых фигур российского футбола ХХI века. Он был капитаном в клубах-чемпионах и в сборной России на успешном для вас Евро-2008. Сэм выступал за «ПСЖ», пусть это и не нынешняя суперкоманда. Семак шесть раз подряд брал чемпионство в роли главного тренера, выигрывал другие титулы.

Только того, что он хороший и добрый человек, недостаточно для всего этого. Нужно еще иметь целый набор профессиональных качеств, которые делают из такого положительного персонажа чемпиона во всех отношениях.

Да, многим надоело, что «Зенит» побеждал год за годом, и поэтому ему желают провала. Но при чем тут Семак?! Своим трудом и преданностью футболу Сэм заслужил все то, что имеет сейчас.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб 6 раз побеждал в РПЛ, 5 раз – в Суперкубке России и 2 раза – в Кубке РФ.
  • Рахимич играл вместе с Семаком в ЦСКА в 2001–2004 годах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рахимич Элвир Семак Сергей
АлексМак
1769076438
вот это верно сказано
Бывалый1488
1769079000
Ну пусть Динамо возглавит или Балтику. Посмотрим какой он тренер будет без зулусов и бабок газпрома
  • Читайте нас: 