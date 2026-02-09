Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко ответил Тимуру Гурцкая.
- Гурцкая не согласился на спор с Селюком, назвав его «мудаком».
- Агент нового тренера «Рубина» Франка Артиги предлагал пари на 10 млн рублей.
- Селюк ставит на то, что в следующем сезоне казанцы финишируют в РПЛ выше 7-го места.
«Лучше бы Гурцкая принял мой спор. На эти деньги он бы хоть сходил подстричься и побриться, купил себе свежую одежду, а то от неe смердит.
Судя по его внешнему виду, врач должен прописать ему Оземпик. Приведeт себя в порядок, в опрятный вид, а то пока выглядит как бомж.
Спонсоры его передачи должны обратить внимание, что сидит какой-то неухоженный жирный хряк, который ругается матом.
Там он разговаривает сам с собой, а когда ему предложили ответить за слова, поспорить на деньги, то он сразу ушeл от ответа. Считаю ниже своего достоинства обсуждать его», – заявил Селюк.
Источник: «Советский спорт»