  • Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»

Сегодня, 23:17
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко ответил Тимуру Гурцкая.

  • Гурцкая не согласился на спор с Селюком, назвав его «мудаком».
  • Агент нового тренера «Рубина» Франка Артиги предлагал пари на 10 млн рублей.
  • Селюк ставит на то, что в следующем сезоне казанцы финишируют в РПЛ выше 7-го места.

«Лучше бы Гурцкая принял мой спор. На эти деньги он бы хоть сходил подстричься и побриться, купил себе свежую одежду, а то от неe смердит.

Судя по его внешнему виду, врач должен прописать ему Оземпик. Приведeт себя в порядок, в опрятный вид, а то пока выглядит как бомж.

Спонсоры его передачи должны обратить внимание, что сидит какой-то неухоженный жирный хряк, который ругается матом.

Там он разговаривает сам с собой, а когда ему предложили ответить за слова, поспорить на деньги, то он сразу ушeл от ответа. Считаю ниже своего достоинства обсуждать его», – заявил Селюк.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Селюк Дмитрий Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1770668409
Бугага, типо Селюк сам не поросенок.
Ответить
Император 1
1770668411
Ты собственно не лучше
Ответить
Fju-2
1770668789
Так **** или хряк?
Ответить
ScarlettOgusania
1770668818
Селюк за всех болельщиков Гурцкой по морде надавал...)
Ответить
Willow
1770669481
Битва Жабогадюк (или Клизма против Сэндвича с *******)
Ответить
