Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»

Тимур Гурцкая не согласился на спор с Дмитрием Селюком.

Ранее агент нового тренера «Рубина» Франка Артиги предлагал пари на 10 млн рублей.

Селюк ставит на то, что в следующем сезоне казанцы финишируют в РПЛ выше 7-го места.

– С этим *** [долбанутым] не хочется никаких споров делать. Иногда его высказывания… Что он несет? Какую-то чушь собачью. Конечно, я с ним не хочу спорить.

– Почему?

– Зачем мне с мудаком спорить? Никогда не имейте дело с дураком.

Как я получу с него эти деньги? Он невъездной в Россию. Мне бегать за ним по Барселоне, чтобы получить эти деньги?

Лучше я, если «Рубин» займет место выше седьмого, 200 тысяч перечислю приюту для собак. Лучше сделаю благородное дело, чем буду кормить этого мудака салатами.

Знаете, что еще он мне предложил? Если Артигу уволят из «Рубина» до начала следующего сезона, то он даст мне еще 2 миллиона. Я не нуждаюсь в его деньгах. С такими людьми у меня нет споров.