  • Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»

Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»

Вчера, 21:21
9

Тимур Гурцкая не согласился на спор с Дмитрием Селюком.

  • Ранее агент нового тренера «Рубина» Франка Артиги предлагал пари на 10 млн рублей.
  • Селюк ставит на то, что в следующем сезоне казанцы финишируют в РПЛ выше 7-го места.

– С этим *** [долбанутым] не хочется никаких споров делать. Иногда его высказывания… Что он несет? Какую-то чушь собачью. Конечно, я с ним не хочу спорить.

– Почему?

– Зачем мне с мудаком спорить? Никогда не имейте дело с дураком.

Как я получу с него эти деньги? Он невъездной в Россию. Мне бегать за ним по Барселоне, чтобы получить эти деньги?

Лучше я, если «Рубин» займет место выше седьмого, 200 тысяч перечислю приюту для собак. Лучше сделаю благородное дело, чем буду кормить этого мудака салатами.

Знаете, что еще он мне предложил? Если Артигу уволят из «Рубина» до начала следующего сезона, то он даст мне еще 2 миллиона. Я не нуждаюсь в его деньгах. С такими людьми у меня нет споров.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Рубин Артига Франк Селюк Дмитрий Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1770057089
Если СелЬДюк невъездной в Россию, то почему футбольные чиновники клубов продолжают работать с ним, а СМИ постоянно доводят до нас его различные суждения и мнения о наших футбольных делах?
Ответить
Император Бомжей
1770057305
Гурцкая зассал, ссаный абхаз классический
Ответить
biber.ru
1770058078
Ну, и поспорил бы. Выиграешь - не потеряешь, а вот проиграешь - прое..шь. Зассал, короче.
Ответить
Бумбраш
1770058132
А по моему вы одинаковые
Ответить
Max-Min-vkontakte
1770058539
мудак мудака видит сдалека..
Ответить
шахта Заполярная
1770058978
Два дЭбила - это сила
Ответить
TOMSON
1770060152
Те Рубину нужно идти следом за Зенитом, Краснодаром, ЦСКА, Локомотивом, Спартаком и Динамо? А кого там опередить нужно? Акрон?
Ответить
andr45
1770060869
ГУРЦКАЯ «Никогда не имейте дело с дураком.» Но с тобой же имеют дело))
Ответить
