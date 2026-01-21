Бубнов заявил, что Дивеев слабее других защитников «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил покупку «Зенитом» защитника Игоря Дивеева.

Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

«Дивеев… Когда травмы… Он ещe и габаритный, и у него невысокая скорость. У него средняя скорость, и в этом проблема будет. И если брать Эраковича, Дркушича, Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он.

Нино не назвал? Ну он лидер», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».