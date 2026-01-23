Введите ваш ник на сайте
Талалаев: «Я раздражаю 50 процентов людей»

Вчера, 20:48
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об отношении к себе со стороны других людей.

– Вы во всех последних интервью несете в массы свои высказывания о каких-то торможениях игроков, изменениях направлений движений, о работе с игроками без потолков и т. д. Одним словом рассказываете широкой публике о том, как вы достигаете успехов с «Балтикой», за счет чего у вас игроки прибавляют в мастерстве. Но очень многие, не последние люди в футболе, с кем я общался, да и просто слышал и читал, говорят про вас так: «А где раньше был Талалаев со всеми своими прогрессивными методами работы! Хорошо быть умным, когда твоя команда выигрывает». Что вы им ответите?

– Я знаю, что ко мне хорошо относятся много людей, Я думаю 50% точно, а другая половина меня либо ненавидит, либо я их раздражаю (смеется).

Но я могу им ответить: из юношеской сборной России, из тех 25 человек, которые ездили на Европу, 18 играли или играют в Премьер-лиге. Это Дзагоев, Смолов, Шатов, Бурлак, Кухарчук и далее по списку.

В «Ростове», когда работал с молодежью, помог раскрыться Байрамяну, с юношами, когда работал, тоже при мне прибавили в развитии Уридия, Нетфуллин, да еще и других можно вспомнить.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Источник: «В мире спорта»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Цугундeр
1769191536
99,005 Недобор до сотни из за трёх местных бомбарей- почитателей Канта.)
Бумбраш
1769192742
Если не талалайка,умер бы наш футбол ещё в 90х))))
АлексМак
1769199591
это нормально
