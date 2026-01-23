В «Динамо» озвучили позицию по возвращению Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, может ли вернуться в клуб полузащитник Арсен Захарян.
Сообщалось, что на российского футболиста не рассчитывает главный тренер «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо.
«На данный момент не рассматривали вопрос [возвращения] Захаряна. Будем обсуждать.
Как я и сказал вчера, команда у нас укомплектована», – сказал Пивоваров.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 млн евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: «Матч ТВ»