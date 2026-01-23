В «Динамо» озвучили позицию по возвращению Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, может ли вернуться в клуб полузащитник Арсен Захарян.

Сообщалось, что на российского футболиста не рассчитывает главный тренер «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо.

«На данный момент не рассматривали вопрос [возвращения] Захаряна. Будем обсуждать.

Как я и сказал вчера, команда у нас укомплектована», – сказал Пивоваров.