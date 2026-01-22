Тренер «Сосьедада» решил избавиться от Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян попал в список игроков, на которых не рассчитывает главный тренер «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо.
Помимо экс-динамовца, тренер решил избавиться от Хона Каррикабуру и Микеля Готи. Он лично проинформировал троих футболистов, что им нужно искать новые команды.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 млн евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: твиттер журналиста Марко Антонио Санде