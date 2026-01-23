Кордоба рассказал о травме: «Сам такого не ожидал»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подтвердил, что его беспокоит травма, полученная в декабрьском матче с ЦСКА.
«Честно говоря, я сам такого не ожидал. Повреждение застало меня врасплох. Я сейчас сделал МРТ, оказалось, что мне нужно еще около 10 дней, чтобы полностью восстановиться и начать тренироваться с командой.
Буду настраиваться на хорошую работу, думать о первом домашнем матче. Главный тренер уже сказал, что я буду в Абу-Даби.
Я прошел медобследование и в целом все неплохо. Надеюсь, через 10 дней уже вовсю буду тренироваться с командой», – сказал Кордоба.
- Форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах этого сезона РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»