Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по заработанным фолам

Опубликован рейтинг футболистов, против которых чаще всего нарушали правила в первых 18 турах сезона РПЛ-2025/26.
Лидером стал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Всего на один фол от аргентинца отстал форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
- Эсекьель Барко («Спартак») – 49 фолов за 1652 минуты;
- Джон Кордоба («Краснодар») – 48 фолов за 1513 минут;
- Бителло («Динамо») – 46 фолов за 1678 минут;
- Мирлинд Даку («Рубин») – 45 фолов за 1638 минут;
- Густаво Мантуан («Зенит») – 44 фола за 1580 минут;
- Вильмар Барриос («Зенит») – 44 фола за 1724 минуты;
- Виктор Са («Краснодар») – 41 фол за 1448 минут;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 41 фол за 1749 минут;
- Лечи Садулаев («Ахмат») – 40 фолов за 1465 минут;
- Эгаш Касинтура («Ахмат») – 39 фолов за 1419 минут.
Источник: «Рустат»