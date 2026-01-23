Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»

Экс-спартаковец Анзор Кавазашвили высказался о наказании для Вендела, приехавшего на сбор «Зенита» с недельным опозданием.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Самое страшное для нашего футбола на сегодняшний день – это то, что мы не имеем права дисквалифицировать на международной арене футболиста-легионера. Если его сейчас удалять из команды, то нельзя ему выплачивать ни копейки, потому что он нарушил всe, что только можно.

Но написать скандальное письмо в УЕФА и ФИФА, чтобы этому Венделу запретили играть в любой команде мира, мы не можем. Мы просто ничего не добьeмся, этим вопросом просто никто не будет заниматься.

А он это чувствует и готов платить такие деньги. Только возникает вопрос, если он так легко отдаeт эти 60 миллионов, то сколько же он зарабатывает? И это, во-первых.

А, во-вторых, этот самый Вендел плюeт на наш футбол, руководство «Зенита» и болельщиков. Он просто всем плюeт в душу. Я бы на месте старшего тренера просто не ставил бы Вендела в основной состав, пока он не приползeт и не будет плакать, извиняться, что он больше никогда такого в жизни не повторит, и умолять вернуть его в основу.

Вот и всe! В таких ситуациях нужно принимать жeсткие меры. Нет же такого, что Вендел – это самый лучший футболист в мире. Вместо него можно найти другого. Пусть агенты лучше ищут!

А Вендела нужно наказать и не платить никакую неустойку! Просто посадить его задницей на лавку надо. И пусть сидит, пока не будет ползти и упрашивать тренера и президента клуба, чтобы его простили.

Если он умный, то он будет тренироваться, как сумасшедший, чтобы войти в состав. А если он дурак, то он им так и останется», – заявил Кавазашвили.